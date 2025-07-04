Повторна атака на Кривий Ріг: зʼявились фото наслідків

Атаки на Кривий Ріг

Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня, російські військові також завдали удару по Кривому Рогу. У місті внаслідок обстрілу виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.

Все, що наразі відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Надвечір окупанти знову завдали удар по місту, як наслідок в Кривому Розі почалась пожежа.

Зауважимо, що авіаудар в Кривому Розі сьогодні відбувся відразу після оголошення загрози. Пролунав потужний вибух.

На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа, а у соцмережах одразу з'явилася версія, що КАБ міг вперше прилетіти по місту.

РБК-Україна писало, чим РФ могла вдарити по Кривому Рогу і чому це навряд чи КАБ.

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