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Не повторити помилки з Росією: Берлін посилить правила торгівлі з Китаєм

Фото: Берлін посилить правила для компаній, які працюють з Китаєм (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ Німеччини планує посилити правила для компаній, які сильно пов'язані з Китаєм, змусивши їх розкривати більше інформації і, можливо, проводити стрес-тести на геополітичні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропоновані заходи є частиною нової бізнес-стратегії щодо Китаю, яку розробляє уряд канцлера Олафа Шольца, оскільки він прагне зменшити свою залежність від азіатської економічної наддержави.

"Мета полягає в тому, щоб змінити структуру стимулів для німецьких компаній за допомогою інструментів ринкової економіки, щоб зниження залежності від експорту було привабливішим", - йдеться в документі, що виділяє хімічну та автомобільну промисловість.

Проект, підготовлений міністерством закордонних справ на чолі з Анналеною Бербок із "зелених", ще має бути узгоджений з іншими міністерствами. Остаточне рішення щодо стратегії Китаю очікується на початку наступного року.

Глибокі торговельні зв'язки пов'язують найбільші економіки Азії та Європи, а швидка китайська експансія та попит на німецькі автомобілі та обладнання підживлюють зростання за останні два десятиліття. У 2016 році Китай став найбільшим торговим партнером Німеччини.

Однак ці відносини стали об'єктом пильної уваги після вторгнення Росії в Україну в лютому, що призвело до припинення десятирічних відносин із Москвою у сфері енергетики та змусило багато компаній відмовитись від свого місцевого бізнесу.

"Ми не повинні повторити цю помилку. Це відповідальність політиків та компаній", - йдеться у документі.

У документі йдеться, що інвестиційні гарантії будуть піддаватися більш ретельній перевірці, щоб врахувати вплив на навколишнє середовище, робочі та соціальні стандарти та уникнути примусової праці у ланцюжку поставок. Щоб уникнути кластерних ризиків, інвестиційні гарантії повинні бути обмежені 3 млрд євро на компанію в кожній країні.

Уряд також планує посилити експортні кредитні гарантії, щоб уникнути небажаної передачі технологій, зокрема чутливих технологій подвійного призначення та тих, що можуть використовуватися для спостереження та придушення, йдеться у документі.

Нова стратегія, що активно просувається зеленими в коаліції, яку очолює соціал-демократ Шольц, але також включає прихильників бізнесу Вільних демократів, знаменує собою відхід від політики Берліна за колишнього консервативного канцлера Ангела Меркель.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив , що Китай становить загрозу для Великобританії, але діалог з Пекіном про глобальні проблеми, такі як зміна клімату та війна Росії проти України, також був правильним.

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