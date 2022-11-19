Не повторить ошибки с Россией: Берлин ужесточит правила торговли с Китаем

Предлагаемые меры являются частью новой бизнес-стратегии в отношении Китая, разрабатываемой правительством канцлера Олафа Шольца, поскольку оно стремится уменьшить свою зависимость от азиатской экономической сверхдержавы.

"Цель состоит в том, чтобы изменить структуру стимулов для немецких компаний с помощью инструментов рыночной экономики, чтобы снижение зависимости от экспорта было более привлекательным", - говорится в документе, выделяющем химическую и автомобильную промышленность.

Проект, подготовленный министерством иностранных дел во главе с Анналеной Бербок из "зеленых", еще должен быть согласован с другими министерствами. Окончательное решение по стратегии Китая ожидается в начале следующего года.

Глубокие торговые связи связывают крупнейшие экономики Азии и Европы, а быстрая китайская экспансия и спрос на немецкие автомобили и оборудование подпитывают рост за последние два десятилетия. В 2016 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии.

Однако эти отношения стали объектом пристального внимания после вторжения России в Украину в феврале, что привело к прекращению десятилетних отношений с Москвой в сфере энергетики и заставило многие компании отказаться от своего местного бизнеса.

"Мы не должны повторить эту ошибку. Это ответственность политиков и компаний", - говорится в документе.

В документе говорится, что инвестиционные гарантии будут подвергаться более тщательной проверке, чтобы учесть воздействие на окружающую среду, рабочие и социальные стандарты и избежать принудительного труда в цепочке поставок. Во избежание кластерных рисков инвестиционные гарантии должны быть ограничены 3 млрд евро на компанию в каждой стране.

Правительство также планирует ужесточить экспортные кредитные гарантии, чтобы избежать нежелательной передачи технологий, в частности чувствительных технологий двойного назначения и тех, которые могут использоваться для наблюдения и подавления, говорится в документе.

Новая стратегия, активно продвигаемая зелеными в коалиции, возглавляемой социал-демократом Шольцем, но также включающей сторонников бизнеса Свободных демократов, знаменует собой отход от политики Берлина при бывшем консервативном канцлере Ангеле Меркель.