Повторение Каинового греха. Глава УПЦ МП Онуфрий призвал молиться за украинское войско

Предстоятель Украинской православной церкви (МП) Онуфрий обратился к верным и остальным гражданам из-за российского вторжения и выразил поддержку Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЦ МП.

Предстоятель призвал не впадать в панику, быть мужественными и проявить свою любовь к Родине и друг к другу. Также он просит молиться за Украину, наше войско и народ.

"В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, которые стоят на страже, оберегают и защищают нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!" – заявил Онуфрий.

Глава УПЦ МП призвал президента России Путина остановиться и назвал войну "повторением Каинового греха, который из-за зависти убил своего родного брата".