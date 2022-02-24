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Повторение Каинового греха. Глава УПЦ МП Онуфрий призвал молиться за украинское войско

Автор: Антон Федорцив

Предстоятель Украинской православной церкви (МП) Онуфрий обратился к верным и остальным гражданам из-за российского вторжения и выразил поддержку Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЦ МП.

Предстоятель призвал не впадать в панику, быть мужественными и проявить свою любовь к Родине и друг к другу. Также он просит молиться за Украину, наше войско и народ.

"В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, которые стоят на страже, оберегают и защищают нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!" – заявил Онуфрий.

Глава УПЦ МП призвал президента России Путина остановиться и назвал войну "повторением Каинового греха, который из-за зависти убил своего родного брата".

Напомним, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

Отметим, в ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.

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