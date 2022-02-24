Повторення Каїнового гріха. Глава УПЦ МП Онуфрій закликав молитися за українське військо

Предстоятель Української православної церкви (МП) Онуфрій звернувся до вірних і решти громадян через російське вторгнення і висловив підтримку Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЦ МП .

Предстоятель закликав не впадати в паніку, бути мужніми та проявити свою любов до Батьківщини та між собою. Також він просить молитися за Україну, наше військо та народ.

"В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!" – заявив Онуфрій.

Очільник УПЦ МП закликав президента Росії Путіна зупинитися і назвав війну "повторенням Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата".