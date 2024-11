Повстанці штурмують Алеппо. Що відбувається в Сирії та куди подівся Асад

Зміст

Великий наступ та штурм Алеппо: що відбувається

Наступ розпочався в середу, 27 листопада, того ж дня, коли в сусідньому Лівані набуло чинності перемир'я між Ізраїлем та проіранським угрупуванням "Хезболла".

Тисячі повстанців на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) атакують урядові сили Сирійської арабської армії (САА) у західній частині провінції Алеппо. Згідно з їхньою заявою, наступальна операція "Стримування агресії" почалася у відповідь на обстріли. І це стало першою масштабною ескалацією з перемир'я у березні 2020 року.

Протягом перших 10 годин опозиційні сили зайняли десятки населених пунктів і захопили базу 46-го полку урядових військ, відому як "База 46", а також наблизилися до Алеппо на відстань близько 5 км.

Фото: бійці сирійського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (Getty Images)

Напередодні опозиція просунулась у східній частині Ідліба, підійшла до стратегічної траси М5 та атакувала аеропорт Нейрап біля Алеппо, де присутні проіранські угруповання, знищили вертоліт, захопили полонених, склади зброї та військову техніку. Наприкінці другого дня було зайнято близько 40 міст і сіл.

Сьогодні після трьох днів боїв повстанців подолали лінії оборони в західних передмістях Хамданія, Новий Алеппо та Захра та увійшли до самого міста.

"Наші сили почали заходити до міста Алеппо", - цитує CNN заяву нещодавно сформованої повстанської коаліції.

Сирійська армія каже, що зіткнулася з "великою атакою, розпочатою терористичними організаціями" з важким озброєнням та безпілотниками. Командування повстанців заявляє про взяття під контроль військового науково-дослідного центру на околиці Алеппо після "інтенсивних зіткнень із силами режиму та іранськими бойовиками".

За словами спостерігачів, вони зайшли до західних районів Алеппо після атаки з підривом двох замінованих автомобілів. На даний момент також відомо про загибель низки командирів повстанців, зокрема еміра виконавчих сил ХТШ Абу Хасана аль-Маарра та начальника бригади "Північний шторм" Ахмеда Мухаммада Оссо. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини наводить такі втрати: понад 100 членів ХТШ та 20 членів союзних угруповань, понад 60 осіб з боку урядових сил.

Тим часом у мережі поширюються відео з повстанцями в Алеппо.

Celebrations at Dawwar Salahuddin на заході #Aleppo pic.twitter.com/9KbQT4Z5Y9 — Dr. Zaher Sahloul (@sahloul) November 29, 2024

Війська Башара Асада та союзні йому російські сили завдають інтенсивних авіаударів по містах та селищах, підконтрольних опозиції. Повідомляється про понад 20 ударів по місту Ідліб, а також бомбардування території на північному заході Сирії, недалеко від кордону з Туреччиною.

Зазначимо, Алеппо - велике місто з населенням під 4 млн осіб. І, швидше за все, відразу зайняти його буде дуже складно.

Які сили зійшлися в боях за Алеппо

Новий наступ може призвести до того, що повстанці візьмуть під контроль Алеппо, і це стане серйозним ударом для Москви та Тегерана. Принаймні цього побоюються сирійські, російські та іранські сили, оскільки Іран ще не оговтався від недавніх втрат свого союзника "Хезболли" на півдні Лівану. На якого, зокрема, спирається режим Асада.

Повідомляється, що в перші години штурму Алеппо загинув ключовий командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану Кіумар Пурашемі, тоді як російська авіація намагалася вибити повстанців із важливої паливної бази сирійської армії у міському районі Хан-ель-Асаль.

За даними іранських джерел, на Алеппо кинули 25-у дивізію спецназу сирійської армії, раніше відому як "Сили тигра". Цей підрозділ готували російські військові інструктори. Інші формування, розгорнуті Асадом, включають палестинську "Єрусалимську бригаду" та 4-у дивізію, яка має у розпорядженні танки Т-90 та Т-72.

Крім того, в Сирії знаходяться два стратегічні військові форпости Росії, а саме порт військово-морського флоту в Тартусі на східному узбережжі Середземного моря та авіабаза в Хмеймімі.

Останнім оплотом опозиції є місто Ідліб та однойменна провінція. Контролюється в основному ісламістами "Хайят Тахрір аш-Шам", але також там базуються повстанські угруповання, що підтримуються Туреччиною. "Хайят Тахрір аш-Шам" звинувачують в екстремістських переконаннях та зв'язках з "Джебхат-ан-Нусра", сирійською філією Аль-Каїди, яка діяла до 2019 року.

HTS бойовиків всередині Aleppo і в gates of Aleppo - чи може ви ISIS patch?



Вони розписують flag of turkey cross Aleppo - всі ви потребуєте знати, якщо ви хотіли б: як іде цей хлопець і хто є під ним. pic.twitter.com/AMsrOSdTsh — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) November 29, 2024

Відео: сирійські повстанці в Алеппо

Турецькі чиновники на умовах анонімності заявили, що опозиційні сили в Ідлібі давно планували наступ з метою витіснити урядові війська. Раніше Туреччина запобігала цим операціям, щоб уникнути ескалації в регіоні. За їхніми словами, наступ почався після провалу дипломатичних зусиль Анкари. Мета - відновити зону деескалації, але обмежений наступ на Алеппо розширився, оскільки урядові сирійські війська почали відступати зі своїх позицій.

На думку західних експертів, бойові дії могли активізуватися зі схвалення президента Туреччини Реджепа Таіпа Ердогана, який намагається досягти більш вигідних позицій на переговорах з Асадом на тлі ослаблення російського угрупування в Сирії через війну в Україні.

Наступ виглядає ретельно спланованим, каже експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

"Ми бачимо такі зміни, яких не було з середини 2010-х років. Ми бачимо реально повноцінний, продуманий і підготовлений наступ, чого насправді не очікували навіть ті експерти з Близького Сходу, з якими я спілкуюся", - розповів він РБК-Україна.

Армія відступає з Алеппо, Асад міг "втекти" до Москви.

Аналітик центру New Lines Institute for Strategy and Policy (Вашингтон) Нік Херас наголошує, що антиурядові сили перебувають у кращому становищі, ніж сирійська армія за підтримки Росії, тоді як Іран зосереджений на Лівані.

Директор Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман каже, що війська Асада були не готові до атаки повстанців на Алеппо.

"Дивно бачити, як сили режиму зазнають таких сильних ударів, незважаючи на російське повітряне прикриття та ранні ознаки того, що ХТШ збиралася розпочати цю операцію", - цитує його AP.

Як підсумок, за повідомленням турецького агентства Anadolu, близькі режиму Асада люди тікають з Алеппо до Дамаску. Щодо самого сирійського диктатора, за непідтвердженими даними, він екстрено прибув до Москви. Зокрема канал Halab Today, який опублікував інформацію, послався на неназвані джерела.

Сьогодні речник російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати чутки. "Мені нема чого сказати з цього питання", - заявив він і додав, що Москва розцінює наступ повстанців як "посягання на суверенітет Сирії".

Syrische Rebellen haben ein Lager mit ruszzischen Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung beschlagnahmt.

Regierungstruppen fliehen aus Aleppo. Die Rebellen sollen schnell vorrücken.

Wie viel Geld hat der Kreml für diesen Krieg ausgegeben? Und am Ende ist die größte… pic.twitter.com/trFFsBs9Y9 — DBerber (@BerberDoris) November 29, 2024

Відео: повстанці захопили трофейну російську зброю

Зазначимо, Алеппо був місцем однієї з найзапекліших битв у перші роки громадянської війни в Сирії. Між збройними силами Сирії та, пізніше, Росії проти опозиційної "Вільної сирійської армії" та інших ісламістських формувань. У боях також брали участь курдські бійці з "Загонів народної самооборони".

Патова ситуація, яка тривала чотири роки, закінчилася у липні 2016-го, коли війська Асада відрізали повстанців від постачання. У відповідь вони спробували контратакувати у вересні та жовтні, але не змогли прорвати облогу. У листопаді урядові сили розпочали наступальну операцію і до грудня зайняли Алеппо. Битва супроводжувалася масованими російсько-сирійськими авіаударами та артилерійськими обстрілами житлових кварталів.

Ситуація у Сирії може зіграти на руку Україні, вважає Олександр Краєв. За його словами, умовна "вісь зла" багато робитиме, щоб зупинити ці рухи, але, коли вони набувають системності, важливий сам процес, незалежно від результату. У цьому плані важливим є те, що Росія буде змушена відволікатися ще й на сирійську проблему.

"Їм потрібно перерозподіляти власні ресурси, перенаправляти власну увагу та диверсифікувати власну безпеку. Що насправді для них дуже важко, враховуючи, яких вони втрат зазнають в Україні. Тому, так чи інакше, для нас це позитивний розвиток подій", - розповів співрозмовник.

Крім того, щодо Сирії оптимізму додає те, що наступ опозиції відбувається на тлі того, що Ізраїль продовжить знищувати "Хезболлу", оскільки оголошене перемир'я, схоже, не спрацювало.

"Відповідно, коли іранські проксі програють у війні ключовій демократичній силі в регіоні, у мене мало причин вважати, що демократичні сили, які борються із сирійським режимом, не досягнуть успіху. Тому що ключова сила цього режиму наразі зазнає поразки", - додав Краєв.

При підготовці тексту використовувалися: публікації Associated Press, CNN, The Guardian, Anadolu, коментар експерта Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександра Краєва для YouTube-каналу РБК-Україна.