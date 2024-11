Повстанцы штурмуют Алеппо. Что происходит в Сирии и куда делся Асад

Содержание

Большое наступление и штурм Алеппо: что происходит

Наступление началось в среду, 27 ноября, в тот же день, когда в соседнем Ливане вступило в силу перемирие между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла".

Тысячи повстанцев во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) атакуют правительственные силы Сирийской арабской армии (САА) в западной части провинции Алеппо. Согласно их заявлению, наступательная операция "Сдерживание агрессии" началась в ответ на обстрелы. И это стало первой масштабной эскалацией с перемирия в марте 2020 года.

В течение первых 10 часов оппозиционные силы заняли десятки населенных пунктов захватили базу 46-го полка правительственных войск, известную как "База 46", а также приблизились к Алеппо на расстояние около 5 км.

Фото: бойцы сирийской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (Getty Images)

Накануне оппозиция продвинулась в восточной части Идлиба, подошла к стратегической трассе М5 и атаковала аэропорт Нейрап возле Алеппо, где присутствуют проиранские группировки, уничтожили вертолет, захватили пленных, оружейные склады и военную технику. Под конец второго дня были заняты около 40 городов и деревень.

Сегодня после трех дней боев повстанцев преодолели линии обороны в западных пригородах Хамдания, Новый Алеппо и Захра и вошли в городскую черту. Как пишут турецкие СМИ, бои продолжаются на окраинах, но ХТШ уже предпринимают попытки прорваться в центр Алеппо.

"Наши силы начали заходить в город Алеппо", - цитирует CNN заявление недавно сформированной повстанческой коалиции.

Сирийская армия говорит, что столкнулась с "крупной атакой, начатой террористическими организациями" с тяжелым вооружением и беспилотниками. Командование повстанцев заявляет о взятии под контроль военного научно-исследовательского центра на окраине Алеппо после "интенсивных столкновений с силами режима и иранскими боевиками".

По словам наблюдателей, они зашли в западные районы Алеппо после атаки с подрывом двух заминированных автомобилей. На данный момент также известно о гибели ряда командиров повстанцев, в том числе эмира исполнительных сил ХТШ Абу Хасана аль-Маарра и начальника бригады "Северный шторм" Ахмеда Мухаммада Оссо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека приводит следующие потери: более 100 членов ХТШ и 20 членов союзных группировок, более 60 человек со стороны правительственных сил.

Тем временем в сети распространяютс видео с повстанцами в Алеппо.

Войска Башара Асада и союзные ему российские силы наносят интенсивные авиаудары по городам и поселкам, подконтрольным оппозиции. Сообщается о более 20 ударах по городу Идлиб, а также бомбардировках территории на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией.

Отметим, Алеппо - большой город с населением под 4 млн человек. И, скорее всего, сходу занять его будет очень сложно.

Какие силы сошлись в боях за Алеппо

Новое наступление может привести к тому, что повстанцы возьмут под контроль Алеппо и это станет серьезным ударом для Москвы и Тегерана. По крайней мере, этого опасаются сирийские, российские и иранские силы, поскольку Иран еще не оправился от недавних потерь своего союзника "Хезболлы" на юге Ливана. На которого, в том числе, опирается режим Асада.

Сообщается, что в первые часы штурма Алеппо погиб ключевой командир Корпуса стражей исламской революции Ирана Киумар Пурашеми, в то время, как российская авиация пыталась выбить повстанцев с важной топливной базы сирийской армии в городском районе Хан-эль-Асаль.

По данным иранских источников, на Алеппо бросили 25-ю дивизию спецназа сирийской армии, ранее известную как "Силы тигра". Это подразделение готовили российские военные инструкторы. Другие формирования, развернутые Асадом, включают палестинскую "Иерусалимскую бригаду" и 4-ю дивизию, которая имеет в распоряжении танки Т-90 и Т-72.

Кроме того, в Сирии находятся два стратегических военных форпоста России, а именно порт военно-морского флота в Тартусе на восточном побережье Средиземного моря и авиабаза в Хмеймиме.

Последним оплотом оппозиции является город Идлиб и одноименная провинция. Контролируется в основном исламистами "Хайят Тахрир аш-Шам", но также там базируются поддерживаемые Турцией повстанческие группировки. "Хайят Тахрир аш-Шам" обвиняют в экстремистских убеждениях и связях с "Джебхат-ан-Нусра", сирийским филиалом Аль-Каиды, который действовал до 2019 года.

Видео: сирийские повстанцы в Алеппо

Турецкие чиновники на условиях анонимности заявили, что оппозиционные силы в Идлибе давно планировали наступление с целью вытеснить правительственные войска. Ранее Турция предотвращала эти операции, чтобы избежать эскалации в регионе. По их словам, наступление началось после провала дипломатических усилий Анкары. Цель - восстановить зону деэскалации, но изначально ограниченное наступление на Алеппо расширилось, поскольку правительственные сирийские войска начали отступать со своих позиций.

По мнению западных экспертов, боевые действия могли активизироваться с одобрения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пытается добиться более выгодных позиций на переговорах с Асадом на фоне ослабления российской группировки в Сирии из-за войны в Украине.

Наступление выглядит тщательно спланированным, говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

"Мы видим такие изменения, которых не было с середины 2010-х годов. Мы видим реально полноценное, продуманное и подготовленное наступление, чего на самом деле не ожидали даже те эксперты по Ближнему Востоку, с которыми я общаюсь", - рассказал он РБК-Украина.

Армия отступает из Алеппо, Асад мог "сбежать" в Москву

Аналитик центра New Lines Institute for Strategy and Policy (Вашингтон) Ник Херас подчеркивает, что антиправительственные силы находятся в лучшем положении, чем сирийская армия при поддержке России, в то время как Иран сосредоточен на Ливане.

Директор Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман говорит, что войска Асада были совершенно не готовы к атаке повстанцев на Алеппо.

"Странно видеть, как силы режима подвергаются таким сильным ударам, несмотря на российское воздушное прикрытие и ранние признаки того, что ХТШ собиралась начать эту операцию", - цитирует его AP.

Как итог, по сообщению турецкого агентства Anadolu, близкие режиму Асада люди бегут из Алеппо в Дамаск. Что касается самого сирийского диктатора, по неподтвержденным данным, он экстренно прибыл в Москву. В частности, канал Halab Today, который опубликовал информацию, сослался на неназванные источники.

Сегодня спикер российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи. "Мне нечего сказать по этому вопросу", - заявил он и добавил, что Москва расценивает наступление повстанцев как "посягательство на суверенитет Сирии".

Видео: повстаны захватили трофейное российское оружие

Отметим, Алеппо был местом одного из самых ожесточенных сражений в первые годы гражданской войны в Сирии. Между вооруженными силами Сирии и, позже, России против оппозиционной "Свободной сирийской армии" и других исламистских формирований. В боях также участвовали курдские бойцы из "Отрядов народной самообороны".

Патовая ситуация, которая длилась четыре года, закончилась в июле 2016-го, когда войска Асада отрезали повстанцев от снабжения. В ответ они попытались контратаковать в сентябре и октябре, но не смогли прорвать осаду. В ноябре правительственные силы начали наступательную операцию и до декабря заняли Алеппо. Битва сопровождалась массированными российско-сирийскими авиаударами и артиллерийскими обстрелами жилых кварталов.

***

Ситуация в Сирии может сыграть на руку Украине, считает Александр Краев. По его словам, условная "ось зла" будет многое делать, чтобы остановить эти движения, но, когда они приобретают системность, важен сам процесс, независимо от результата. В этом плане важно то, что Россия будет вынуждена отвлекаться еще и на сирийскую проблему.

"Им нужно перераспределять собственные ресурсы, перенаправлять собственное внимание и диверсифицировать собственную безопасность. Что на самом деле для них очень тяжело, учитывая, какие они потери несут в Украине. Поэтому, так или иначе, для нас это позитивное развитие событий", - рассказал собеседник.

Кроме того, в отношении Сирии оптимизма добавляет то, что наступление оппозиции проходит на фоне того, что Израиль продолжит уничтожать "Хезболлу", так как объявленное перемирие, похоже, не сработало.

"Соответственно, когда иранские прокси проигрывают в войне ключевой демократической силе в регионе, у меня мало причин считать, что демократические силы, которые борются с сирийским режимом, не добьются успеха. Потому что ключевая сила этого режима сейчас терпит поражение", - добавил Краев.

При подготовке текста использовались: публикации Associated Press, CNN, The Guardian, Anadolu, комментарий эксперта Совета внешней политики "Украинская Призма" Александра Краева для YouTube-канала РБК-Украина.