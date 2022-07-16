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Спустя 40 лет. США выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море

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Вашингтон, Суббота 16 июля 2022 03:58
Спустя 40 лет. США выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море Фото: США выводят миротворцев с острова Тиран в Красном море (facebook.com/usnavy)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден объявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море в ходе визита в Саудовскую Аравию. Подразделения американских войск находились на нем с 1981 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам президента США, теперь остров будет открыт для туризма и экономического развития. США и Саудовская Аравия договорились сохранить меры в сфере безопасности и свободу судоходства со всех сторон, включая Израиль. Египет в 2017 году согласился передать Саудовской Аравии два острова в проливе Тиран, но согласие Израиля на передачу было получено только сейчас.

Напомним, Байден на этой неделе отправился в турне на Ближний Восток, СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине.

Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Саудовская Аравия Израиль Египет
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