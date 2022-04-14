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Поврежденный крейсер "Москва" остается на плаву, - Пентагон

Фото: Ракетный крейсер "Москва" (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Министерство обороны США поделилось данными о состоянии дел на российском ракетном крейсере "Москва", который накануне потерпел ракетные удары Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил взрыв на "Москве". Однако Соединенные Штаты пока не могут оценить, поразила ли крейсер украинская ракета.

"Мы считаем, что корабль способен идти своим ходом, и он это делает, вероятнее всего, он двигается в восточном направлении. По идее, его доставят в Севастополь для ремонта, но мы не знаем, чем именно это спровоцировано", – заявил Кирби.

Он также добавил, что "Москва" находилась ориентировочно в 60-ти морских милях от Одессы в группе с другими кораблями РФ. Затем последовал минимум один взрыв на крейсере, что нанесло ему значительные повреждения.

Накануне Украина заявила об ударе по крейсеру "Москва" ракетами "Нептун", что повлекло за собой пожар и выведение корабля из строя. В российском Минобороны подтвердили только факт возгорания на судне.

Напомним, что ООН выразила обеспокоенность из-за последствий войны РФ против Украины для мира.

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