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Может вызвать продовольственный кризис. В ООН обеспокоены последствиями войны в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 14 апреля 2022 16:13
Может вызвать продовольственный кризис. В ООН обеспокоены последствиями войны в Украине Фото: в ООН предупредили о возможном гуманитарном кризисе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В ООН предупредили, что война в Украине может вызвать глобальные последствия. В частности, могут возникнуть проблемы с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине может вызвать "трехмерный кризис" в тех областях, которые ранее пострадали от пандемии коронавируса и изменений климата.

"Сейчас мы столкнулись с крупным штормом, который угрожает разрушить экономику развивающихся стран... Самые уязвимые люди во всем мире могут стать побочными жертвами еще одной катастрофы, за которую они не несут ответственности", - отметил Гутерриш.

В отчете ООН говорится, что Украина и Россия обеспечивают около 30% пшеницы и ячменя, потребляемых в мире. ООН заявляет, что до 1,7 млрд человек в 107 странах, вероятно, ощутят на себе влияние по крайней мере одного из трех кризисов, особенно в Африке, Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне.

Напомним, в ООН заявили, что гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, так как стороны не согласились к прекращению боевых действий.

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