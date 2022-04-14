Может вызвать продовольственный кризис. В ООН обеспокоены последствиями войны в Украине

В ООН предупредили, что война в Украине может вызвать глобальные последствия. В частности, могут возникнуть проблемы с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине может вызвать "трехмерный кризис" в тех областях, которые ранее пострадали от пандемии коронавируса и изменений климата.

"Сейчас мы столкнулись с крупным штормом, который угрожает разрушить экономику развивающихся стран... Самые уязвимые люди во всем мире могут стать побочными жертвами еще одной катастрофы, за которую они не несут ответственности", - отметил Гутерриш.

В отчете ООН говорится, что Украина и Россия обеспечивают около 30% пшеницы и ячменя, потребляемых в мире. ООН заявляет, что до 1,7 млрд человек в 107 странах, вероятно, ощутят на себе влияние по крайней мере одного из трех кризисов, особенно в Африке, Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне.