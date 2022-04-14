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Пошкоджений крейсер "Москва" залишається на плаву, - Пентагон

Фото: Ракетний крейсер "Москва" (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони США поділилося даними щодо стану справ на російському ракетному крейсері "Москва", який напередодні зазнав ракетних ударів Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив вибух на "Москві". Однак, Сполучені Штати наразі не можуть оцінити, чи вразила крейсер українська ракета.

"Ми вважаємо, що корабель здатен іти своїм ходом, і він це робить, найімовірніше, він рухається у східному напрямку. Вірогідно, його доправлять у Севастополь для ремонту, але ми не знаємо, чим саме це спровоковано", – заявив Кірбі.

Він також додав, що "Москва" перебувала орієнтовно за 60 морських миль від Одеси в групі з іншими кораблями РФ. Потім стався мінімум один вибух на крейсері, що нанесло йому значні пошкодження.

Напередодні Україна заявила про удар по крейсеру "Москва" ракетами "Нептун", що спричинило пожежу та виведення корабля з ладу. У російському Міноборони підтвердили лише факт загоряння на судні.

Нагадаємо, що ООН висловила занепокоєність через наслідки війни РФ проти України для світу.

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