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Поврежденные обстрелами дома в Киеве уже начали восстаналивать, - Кличко

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Киев, Четверг 16 июня 2022 18:07
Поврежденные обстрелами дома в Киеве уже начали восстаналивать, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве уже начали восстановление 11 жилых домов, подвергшихся наибольшим разрушениям в результате обстрелов российскими войсками. Больше всего повреждения получили дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"В целом же в столице в результате ракетных обстрелов повреждены 636 инфраструктурных объектов и жилых домов. Они получили повреждения разной степени", - рассказал он.

По словам Кличко, согласно критериям правительства и утвержденной программе работ, в Киеве в первую очередь обследуют и восстановят 360 объектов.

В частности:

  • 52 учебных заведения;
  • 15 объектов здравоохранения;
  • 5 заведений социальной защиты;
  • 89 объектов жилищно-коммунального хозяйства;
  • 12 заведений культуры;
  • 196 жилых домов;
  • 1 административное здание.

"На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета почти 600 млн грн. Еще 200 млн грн должно предоставить правительство", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее, поврежденные вражескими обстрелами жилые дома Киева восстановят к середине осени. К середине осени люди смогут вернуться домой.

Отметим, цены на аренду квартир в Киеве значительно снизились.

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