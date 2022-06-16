Поврежденные обстрелами дома в Киеве уже начали восстаналивать, - Кличко

В Киеве уже начали восстановление 11 жилых домов, подвергшихся наибольшим разрушениям в результате обстрелов российскими войсками. Больше всего повреждения получили дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"В целом же в столице в результате ракетных обстрелов повреждены 636 инфраструктурных объектов и жилых домов. Они получили повреждения разной степени", - рассказал он.

По словам Кличко, согласно критериям правительства и утвержденной программе работ, в Киеве в первую очередь обследуют и восстановят 360 объектов.

В частности:

52 учебных заведения;

15 объектов здравоохранения;

5 заведений социальной защиты;

89 объектов жилищно-коммунального хозяйства;

12 заведений культуры;

196 жилых домов;

1 административное здание.

"На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета почти 600 млн грн. Еще 200 млн грн должно предоставить правительство", - добавил мэр.