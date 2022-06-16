Пошкоджені обстрілами будинки у Києві вже почали відновлювати, - Кличко

В Києві вже розпочали відновлення 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими військами. Найбільше пошкоджень зазнали будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.