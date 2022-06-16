Пошкоджені обстрілами будинки у Києві вже почали відновлювати, - Кличко
В Києві вже розпочали відновлення 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими військами. Найбільше пошкоджень зазнали будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
"Загалом же в столиці внаслідок ракетних обстрілів пошкоджені 636 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. Вони зазнали пошкоджень різного ступеню", - розповів він.
За словами Кличка, згідно з критеріями уряду та затвердженою програмою робіт, у Києві першочергово обстежують та відновлять 360 об’єктів.
Зокрема:
- 52 заклади освіти;
- 15 об'єктів охорони здоров'я;
- 5 закладів соціального захисту;
- 89 об'єктів житлово-комунального господарства;
- 12 закладів культури;
- 196 житлових будинків;
- 1 адміністративну будівлю.
"На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 млн грн. Ще 200 млн грн має надати уряд", - додав мер.
Як повідомлялося раніше, пошкоджені ворожими обстрілами житлові будинки Києва відновлять до середини осені. До середини осені люди зможуть повернутись додому.
Зазначимо, ціни на оренду квартир у Києві значно знизилися.
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