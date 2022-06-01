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Поврежденные обстрелами дома Киева восстановят: в КГГА назвали сроки

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Украина, Среда 01 июня 2022 09:50
Поврежденные обстрелами дома Киева восстановят: в КГГА назвали сроки Фото: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Поврежденные вражескими обстрелами жилые дома Киева восстановят к середине осени. К середине осени люди смогут вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

По его словам, в Киеве повреждено 390 объектов, из них большая половина - это жилые дома.

"У нас есть 11 домов, которые пострадали достаточно серьезно, остальные - дома, в которых пострадало в основном стекло", - сказал он.

Как отметил Поворозник, вчера Кабмин принял постановление, которым выделено 200 млн гривен из резервного фонда госбюджета. Кроме того, город своими соответствующими документами также выделяет из резервного фонда, из фондов капитального строительства около 600 млн гривен, чтобы все это делалось одновременно.

"И мы хотим всю эту работу завершить к середине осени, чтобы к наступлению отопительного сезона люди могли вернуться в свои дома", - сообщил Поворозник.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что из-за действий оккупантов в Киеве повреждено около 400 гражданских объектов. На восстановление зданий необходимо до 80 млн евро.

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