Повреждение венгерского мемориала в Сваляве: названа предварительная причина

Фото: полиция (facebook.com odesapolice)

О повреждение мемориала стало известно 14 июня

В Закарпатской области полиция проверяет информацию о повреждении панно на территории мемориального комплекса в Сваляве. Предварительно установлено, что повреждения могла вызвать непогода.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатья.

Сообщается, что правоохранители зарегистрировали происшествие и начали проверку. На месте инцидента в ходе осмотра следователи предварительно установили, что неблагоприятные погодные условия повредить панно.

Полиция устанавливает дополнительные обстоятельства происшествия. Если факт вандализма будет подтвержден, в полиции пообещали установить виновных.

Напомним, 14 июня в Свалявском мемориальном комплексе вандалы осквернили панно на Стене плача.

Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что осквернение материалов экспозиции на задней части Стены плача в мемориальном парке - попытка дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

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Автор: РБК-Украина