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Пошкодження угорського меморіалу в Сваляві: названа попередня причина

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 16:45
Пошкодження угорського меморіалу в Сваляві: названа попередня причина
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Про пошкодження меморіалу стало відомо 14 червня

У Закарпатській області поліція перевіряє інформацію про пошкодження панно на території меморіального комплексу у Сваляві. Попередньо встановлено, що ушкодження могла спричинити негода.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Закарпаття.

Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували подію і почали перевірку. На місці інциденту в ході огляду слідчі попередньо встановили, що несприятливі погодні умови пошкодити панно.

Поліція встановлює додаткові обставини події. Якщо факт вандалізму буде підтверджений, поліції пообіцяли встановити винних.

Нагадаємо, 14 червня у Свалявському меморіальному комплексі вандали осквернили панно на Стіні плачу.

Пізніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що осквернення матеріалів експозиції на задній частині Стіни плачу в меморіальному парку - спроба дестабілізувати ситуацію на Закарпатті.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Угорщинамемориал
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