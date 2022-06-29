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Повреждение моста под Киевом: в полиции назвали маршрут объезда

Фото: в полиции рассказали, как объехать уничтоженный мост через реку Ирпень (Телеграм замглавы ОП Кирилла Тимошенко)
Автор: Иван Носальский

Движение транспорта по мосту через реку Ирпень возле села Демидов Киевской области перекрыто. Правоохранители назвали путь объезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.

Отмечается, что легковой транспорт может объехать уничтоженный мост по дороге M-07 Киев - Ковель.

При этом грузовым автомобилям массой более 10 тонн следует воспользоваться альтернативным маршрутом объезда.

Напомним, сегодня, 29 июня, вечером стало известно, что в Вышгородском районе Киевской области непогода разрушила мост через реку Ирпень. В результате происшествия погиб человек.

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полицияКиевская областьИрпеньАвтомобильное движение