Пошкодження мосту під Києвом: у поліції назвали маршрут об'їзду

Рух транспорту мостом через річку Ірпінь біля села Демидів Київської області перекрито. Правоохоронці назвали шлях об'їзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України у Telegram.
Зазначається, що легковий транспорт може об'їхати знищений міст дорогою M-07 Київ - Ковель.
При цьому вантажним автомобілям масою понад 10 тонн слід скористатися альтернативним маршрутом об'їзду.
Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, ввечері стало відомо, що у Вишгородському районі Київської області негода зруйнувала міст через річку Ірпінь. Внаслідок події загинула людина.
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