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Поворозник попросил отстранить его, чтобы гарантировать независимость следствия, - эксперт

Новости » Политика     18.04.2020 - 13:11
Поворозник попросил отстранить его, чтобы гарантировать независимость следствия, - эксперт
Фото: Владимир Поворозник (РБК-Украина)

По мнению эксперта, этим шагом чиновник подтвердил, что репутация ему важнее

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник попросил об отставке, чтобы обеспечить независимое расследование. Об этом написал политический эксперт Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Читаю в новостях, что Поворозник попросил у Кличко отстранить себя от должности первого заместителя главы КГГА на время следствия. Хорошая и правильная инициатива, когда нужно детально разобраться в этой неоднозначной ситуации", - написал политолог.

По его мнению, таким шагом чиновник подтвердил, что репутация ему важнее.

"Во-вторых - Поворозник продемонстрировал, что не будет влиять на следствие. Ушел с должности, чтобы обеспечить независимое расследование. И это доказывает его заинтересованность в том, чтобы как можно скорее поставить публичные точки над "і" в этой истории. А также говорит о том, что он уверен в своей правоте", - констатировал Виктор Таран.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.

17 апреля мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от выполнения своих обязанностей на время следствия.

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