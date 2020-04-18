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Поворозник попросив усунути його, щоб гарантувати незалежність слідства, - експерт

Новини » Політика     18.04.2020 - 13:11
Поворозник попросив усунути його, щоб гарантувати незалежність слідства, - експерт
Фото: Володимир Поворозник (РБК-Україна)

На думку експерта, таким кроком чиновник підтвердив, що репутація йому важливіше

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник попросив про відсторонення, щоб забезпечити незалежне розслідування. Про це написав політичний експерт Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.

"Читаю у новинах, що Поворозник попросив у Кличка відсторонити себе з посади першого заступника голови КМДА на час слідства. Хороша і правильна ініціатива, коли треба детально розібратись у цій неоднозначній ситуації", - написав політолог.

На його думку, таким кроком чиновник підтвердив, що репутація йому важливіше.

"По-друге - Поворозник продемонстрував, що не впливатиме на слідство. Пішов з посади, щоб забезпечити незалежне розслідування. І це доводить його зацікавленість в тому, щоб якомога швидше поставити публічні крапки над "і" в цій історії. А також говорить про те, що він впевнений у своїй правоті", - констатував Віктор Таран.

Нагадаємо, ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.

17 квітня мер Києва Віталій Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання своїх обов'язків на час слідства.

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