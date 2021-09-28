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Поворозник подает в суд на Бахматова: в чем причина

Автор: Наталия Гурковская

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник подает в суд за распространение в СМИ неправдивой информации против него и его семьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Поворозника.

"Бывший советник Киевского городского головы (Максим Бахматов, - ред.) вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Вспоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить - распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора", - написал Николай Поворозник.

Также он сообщил, что обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ. А результаты этой проверки обнародовать.

"Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая", - отметил Поворозник.

Как сообщалось, бывший продюсер "Comedy Club", основатель "Офиса трансформации" Максим Бахматов в своем видео-блоге на Ютубе утверждал, что якобы обнаружил схемы обогащения Николая Поворозника и членов его семьи. В частности, одно из обвинений касается фирмы, которую основала жена сына Николая Поворозника за 4 года до своего брака.

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Киев