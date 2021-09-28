Поворозник подає до суду на Бахматова: в чому причина

Заступник голови КМДА Микола Поворозник подає в суд за розповсюдження у ЗМІ неправдивої інформації проти нього та його сім’ї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Поворозника.

"Колишній радник Київського міського голови (Максим Бахматов, - ред.) вчора оприлюднив так зване розслідування, де фігурує моє прізвище. Згадують мене та членів моєї родини. Хочу повідомити - розповсюджена неправдива інформація і я подаю позов до суду на її автора", - написав Микола Поворозник.

Також він повідомив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро України з вимогою оперативно провести повну та неупереджену перевірку інформації, яку поширено в соцмережах та ЗМІ. А результати цієї перевірки оприлюднити.

"Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую. За безпідставні звинувачення, які шкодять моїй репутації та зачіпають честь і гідність моєї сім'ї, їх автори мають нести відповідальність. Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку", - зазначив Поворозник.