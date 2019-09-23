Кличко назначил нового советника

Фото: Максим Бахматов (РБК-Украина)

По словам Кличко, Максим Бахматов будет фактически его заместителем

Городской голова Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим новым советником. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросами регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.

"Он теперь является моим советником, а практически - одним из заместителей с широкими полномочиями", - добавил Кличко.

Друзі, пряма трансляція прес-конференції вже розпочалась. Приєднуйтесь! Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Отметим, ранее Бахматов был управляющим партнером инновационного парка UNIT.City, до этого - директором ВДНХ, сооснователем, продюсером и резидентом украинского Comedy Club.

Кличко также отметил, что намерен обновить команду, поэтому попросил заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна написать заявления на увольнение.

"Я пообщался с Давтяном… попросил написать заявления. Обязанности перераспределены между другими заместителями. Часть ответственности пока лежит на Максиме Бахматове. Сейчас мы подаем документы в Кабмин. На данный момент то, что я могу сделать самостоятельно - это назначить его советником. А потом уже будут следующие шаги", - сказал Кличко.

Он также добавил, что не может назначать заместителей без согласования с Кабмином.

Напомним, ранее на прошлой неделе Кличко обратился в парламент для досрочного роспуска Киеврады. Мэр Киева заявил об этом после того, как Киеврада не собрала кворум для проведения очередной сессии.

Отметим, ранее также сообщалось о нападении на замглавы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.