Поворозник: Киев имеет высокий потенциал для создания вокруг себя Агломерации

Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

В КГГА назвали приоритеты в переговорах с прилегающими к Киеву территориальными общинами

Основными приоритетами в проведении переговорного процесса с прилегающими к Киеву территориальными общинами должны быть экономически-социальное развитие территорий и транспортное сообщение между ними. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в отчете по результатам командировки в Париж, передает пресс-служба администрации.

"В результате проведенных встреч члены делегации получили ряд важных профессиональных консультаций относительно механизма наработки и создания Киевской Агломерации на примере Метрополии Большого Парижа", – отметил Поворозник.

По его словам, основными полномочиями Метрополии Большого Парижа является: экономическое, социальное и культурное развитие; защита и улучшение окружающей среды; развитие пространства метрополии; местная жилищная политика; управление водными средами и предотвращение наводнений.

"Представители разных уровней власти подтвердили, что создание городских агломераций способствовало экономическому развитию регионов. Основной вывод, сделанный в процессе встреч: объединение дает основания для развития и привлечения инвестиций. Все эксперты подтвердили высокий потенциал Киева для создания вокруг себя Агломерации", – отметил Поворозник.

Он отметил, что наличие законодательного акта на уровне Французской Республики с четким определением полномочий членов Метрополии, порядке формирования руководящих органов, их полномочий и порядка финансирования в целом упростил процесс создания Метрополии Большого Парижа. Однако на уровне Республики законодательно определены как формирование Агломераций вокруг крупных городов, так и отдельно Метрополии Большого Парижа как столичного региона.

"Учитывая, что город Киев имеет особый статус согласно закону Украины "О столице Украины – город-герой Киев" и не является центром Киевской области, целесообразным является определение на законодательном уровне порядка создания Киевской агломерации как столичного региона. Это может быть как отдельный ракон, так и внесение изменений в специальный закон о столице. Опыт, полученный во время командировки, подтверждает необходимость проведения основательного анализа экономического развития прилегающих к Киеву территориальных общин с привязкой к развитию города Киева, анализа градостроительной деятельности, транспортного сообщения. Также необходимо проводить системную разъяснительную работу среди органов местного самоуправления прилегающих территорий в части обязательного сохранения самостоятельности территорий и полномочий органов местного самоуправления", – отметил Поворозник.

Он отдельно добавил, что с целью профессионального подхода к процессу создания Киевской Агломерации подготовлен и представлен на согласование проект распоряжения о создании соответствующей рабочей группы и положение о ее деятельности. Основной задачей группы должна быть наработка всех необходимых нормативно-правовых актов, проведения анализа наиболее социально-важных потребностей развития Киева и прилегающих территорий.