Поворозник: Київ має високий потенціал для створення навколо себе Агломерації

Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

У КМДА назвали пріоритети у переговорах із прилеглими до Києва територіальними громадами

Основними пріоритетами у проведенні переговорного процесу із прилеглими до Києва територіальними громадами мають бути економічно-соціальний розвиток територій та транспортне сполучення між ними. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у звіті за результатами відрядження до Парижу, передає прес-служба адміністрації.

"У результаті проведених зустрічей члени делегації отримали низку важливих фахових консультацій щодо механізму напрацювання і створення Київської Агломерації на прикладі Метрополії Великого Парижу", – зазначив Поворозник.

За його словами, основними повноваженнями Метрополії Великого Парижу є: економічний, соціальний та культурний розвиток; захист та покращення навколишнього середовища; розвиток простору метрополії; місцева житлова політика; управління водними середовищами та запобігання повеней.

"Представники різних рівнів влади підтвердили, що створення міських агломерацій сприяло економічному розвитку регіонів. Основний висновок, зроблений у процесі зустрічей: об’єднання дає підстави для розвитку і залучення інвестицій. Усі експерти підтвердили високий потенціал Києва для створення навколо себе Агломерації", – наголосив Поворозник.

Він зазначив, що наявність законодавчого акту на рівні Французької Республіки з чітким визначенням повноважень членів Метрополії, порядку формування керівних органів, їх повноважень та порядку фінансування у цілому спростив процес створення Метрополії Великого Парижу. Проте на рівні Республіки законодавчо визначено як формування Агломерацій навколо великих міст, так і окремо Метрополії Великого Парижу як столичного регіону.

"Враховуючи, що місто Київ має особливий статус відповідно до закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" та не є центром Київської області, доцільним є визначення на законодавчому рівні порядку створення Київської агломерації як столичного регіону. Це може бути як окремий pакон, так і внесення змін до спеціального закону про столицю. Досвід, отриманий під час відрядження, підтверджує необхідність проведення ґрунтовного аналізу економічного розвитку прилеглих до Києва територіальних громад із прив’язкою до розвитку міста Києва, аналізу містобудівної діяльності, транспортного сполучення. Також необхідно проводити системну роз’яснювальну роботу серед органів місцевого самоврядування прилеглих територій у частині обов’язкового збереження самостійності територій та повноважень органів місцевого самоврядування", – зауважив Поворозник.

Він окремо додав, що з метою фахового підходу до процесу створення Київської Агломерації підготовлено та подано на погодження проект розпорядження щодо створення відповідної робочої групи та положення про її діяльність. Основним завданням групи має бути напрацювання всіх необхідних нормативно-правових актів, проведення аналізу найбільш соціально-важливих потреб розвитку Києва та прилеглих територій.