Поворотний момент. Росія запускала по Україні ракети з Азовського моря, - ВМС

Росія почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Чотири ракети (типу "Калібр", - ред.) було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", - сказав він.
За словами речника, для безпеки росіяни почали розміщувати свої кораблі в Азовському морі замість Чорного.
"Тим не менш, цей факт теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов, в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", - додав Плетенчук.
Як зазначив речник ВМС, в акваторії Чорного моря знаходиться один підводний човен, він може мати на борту до чотирьох крилатих ракет. Три ракетоносії знаходяться в Азовському морі, на їх борту може бути до 20 ракет.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили по Україні 13 "Шахедів" та 16 ракет різних типів, зокрема чотири "Калібри". Проте у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що пуски були з Чорного моря.
Сили протиповітряної оборони знищили 12 ракет та всі ворожі дрони.
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