Поворотный момент. Россия запускала по Украине ракеты с Азовского моря, - ВМС

"Четыре ракеты (типа "Калибр", - ред.) были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что, как вы видите, они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", - сказал он.

По словам спикера, для безопасности россияне начали размещать свои корабли в Азовском море вместо Черного.

"Тем не менее, этот факт тоже неприятный, потому что они решили, что могут использовать Азов, в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они, вероятно что Азов тоже довольно недалеко от нас находится", - добавил Плетенчук.

Как отметил спикер ВМС, в акватории Черного моря находится одна подлодка, она может иметь на борту до четырех крылатых ракет. Три ракетоносителя находятся в Азовском море, на их борту может быть до 20 ракет.