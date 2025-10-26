Чиновник вважає, що Німеччині потрібно готуватися до нової епохи гібридних загроз і цифрових атак. Під час інтерв'ю він оголосив, що надасть органам безпеки більше повноважень для відбиття атак з-за кордону, а за необхідності і для нанесення удару у відповідь.

Водночас Добринта турбують не тільки зовнішні загрози, а й внутрішні ризики. Міністр висловив розуміння до звинувачення АдГ у шпигунстві на РФ.

"АдН відкрито демонструє свою близькість до Путіна і поводиться як німецька партія Путіна", - попередив він.

Декількома днями раніше, Георг Маєр, глава МВС федеральної землі Тюрінгія, заявив, що АдН зловживає своїм правом парламентських запитів, щоб цілеспрямовано збирати інформацію про транспортну та цифрову інфраструктуру, а також водо- та енергопостачання країни.

"Складається враження, що АдГ за допомогою своїх запитів виконує список завдань Кремля", - сказав Маєр.

Ці слова чиновника перегукуються і з думкою Добріндта, якого вже було згадано вище.

"У випадку партії, яка так відкрито підтримує Путіна, не дивно, що висловлюються такі підозри. Окремі розслідування щодо членів або співробітників АдГ посилюють ці підозри. Наскільки глибокі ці зв'язки, мають з'ясувати слідчі органи", - сказав глава МВС Німеччини.

Deutsche Welle нагадало, що 2018 року Маркус Фронмаєр, заступник глави фракції АдН у бундестазі, брав участь в організації "Ялтинського міжнародного економічного форуму", який підтримала влада РФ.

У жовтні 2025 року він заявив про намір відвідати Москву, щоб провести політичні переговори.

"Керівництво АдГ має заборонити цю поїздку. Все інше слід вважати державною зрадою", - відреагував кілька тижнів тому генсек "Християнсько-соціального союзу" (ХСС) Мартін Хубер.

В інтерв'ю Handelsblatt глава МВС Німеччини Александер Добрінтд відреагував на цю ситуацію, заявивши, що АдН "захищає агресивну війну Путіна та ігнорує порушення міжнародного права.

"Справжні патріоти люблять свою країну і не ставлять під сумнів право інших народів на самовизначення. Таким чином, АдГ - це не патріотична партія, а партія Путіна. Особисто я можу зрозуміти, коли її поведінку називають державною зрадою", - додав Добріндт.