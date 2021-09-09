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Повод для "защиты своих граждан". Резников о раздаче паспортов России в ОРДЛО

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Донбасс, Четверг 09 сентября 2021 08:47
Повод для "защиты своих граждан". Резников о раздаче паспортов России в ОРДЛО Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Владислав Красинский

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников очертил ситуацию с выдачей российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса. По его мнению, РФ таким образом сможет заявлять о "русском мире" и объяснять будто бы это "защита своих граждан".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч - уже не имеет никакого значения", - сказал Резников.

Он отметил, что если россияне захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попытаться это сделать и якобы ради 10 тысяч, однако, есть вопрос - пойдут ли они на такой риск.

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Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы