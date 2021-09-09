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Привід для "захисту своїх громадян". Резніков про роздачу паспортів Росії в ОРДЛО

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Донбас, Четвер 09 вересня 2021 08:47
Привід для "захисту своїх громадян". Резніков про роздачу паспортів Росії в ОРДЛО Фото: віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Владислав Красінський

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков окреслив ситуацію з видачею російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу. На його думку, РФ таким чином зможе заявляти про "рускій мір" і пояснювати ніби то це "захист своїх громадян".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

"Гірше, ніж у нас почалося у 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали, щоб потім говорити про "рускій мір" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже відбулося. 100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має ніякого значення", - сказав Резніков.

Він зазначив, якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити та нібито заради 10 тисяч, однак, постає питання чи підуть вони на такий ризик.

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Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори