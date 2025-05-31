Повної капітуляції Росії з її ядерною зброєю чекати не слід, - МЗС Німеччини

"На мою думку, з самого початку було ясно, що ця війна, швидше за все, закінчиться шляхом переговорів. Одне вірне - повної поразки в сенсі капітуляції Росії з її ядерною зброєю очікувати не доводилося. У цьому ми тепер стали трохи чеснішими", - сказав він.

За словами глави МЗС, Німеччина не вважає, що метою закінчення війни РФ проти України має бути військова поразка Москви. Німеччина ставить собі за ціль забезпечити можливість України захиститися від подальшої російської агресії.

Вадефуль заявив, що Україна має можливість стояти в сильній переговорній позиції під час переговорів з РФ про закінчення війни.

"Для нас важливо, щоб Україна ухвалила це рішення, а не щоб його ухвалили через її голову інші", - наголосив міністр.

Глава МЗС Німеччини також висловив упевненість, що США підтримають тиск ЄС на Москву за допомогою санкцій. Міністр додав, що залишається відкритим питання майбутньої допомоги Україні від США, і це має підштовхнути ЄС до нових дій.

Проте Вадефуль застеріг від переоцінки потужності російської "воєнної машини".

"Зрештою, вона три роки намагалася досягти мети, яку Путін хотів досягти лише за кілька днів", - сказав він.