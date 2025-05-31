Полной капитуляции России с ее ядерным оружием ждать не следует, - МИД Германии

"На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Одно верно - полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее.", - сказал он.

По словам главы МИД, Германия не считает, что целью окончания войны РФ против Украины должно быть военное поражение Москвы. Германия ставит своей целью обеспечить возможность Украины защититься от дальнейшей российской агрессии.

Вадефуль заявил, что Украина имеет возможность стоять в сильной переговорной позиции во время переговоров с РФ об окончании войны.

"Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие", - подчеркнул министр.

Глава МИД Германии также выразил уверенность, что США поддержат давление ЕС на Москву с помощью санкций. Министр добавил, что остается открытым вопрос будущей помощи Украине от США, и это должно подтолкнуть ЕС к новым действиям.

Однако Вадефуль предостерег от переоценки мощности российской "военной машины".

"В конце концов, она три года пыталась достичь цели, которую Путин хотел достичь всего за несколько дней", - сказал он.