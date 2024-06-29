Повноваження Нацполіції можуть розширити: про що йдеться

Нещодавно комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув проект закону №10196 щодо законодавчого врегулювання питання про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки й рекомендував ухвалити його за основу та в цілому.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що він може змінити в Україні.

Основне про проект закону

Проект закону №10196 про внесення змін до статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо законодавчого врегулювання питання про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки було зареєстровано у Верховній Раді 30 жовтня 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

Проект закону №10196 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

27 червня 2024 року парламентський комітет розглянув документ і вирішив рекомендувати народним обранцям ухвалити його за основу та в цілому.

Що може змінитись для українців

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №10196 було розроблено з метою нормативного врегулювання питання щодо визначення:

органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення за статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 173-3 КУпАП

Виходячи з цього, документ пропонує:

визначити підвідомчість розгляду адміністративних справ за статтею 173-3 КУпАП суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів

надати право на складання протоколів про адміністративні правопорушення за цією статтею уповноваженим посадовим особам Національної поліції України

Це дозволить притягати до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 173-3 КУпАП "Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки".

Згідно з нею, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення - тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (із конфіскацією стрічки або предметів, які містять її зображення).

Згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, "якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень".

Отже, йдеться про штраф від 850 до 2550 гривень.

Якщо такі дії вчинені громадянином повторно впродовж року після накладення адміністративного стягнення, йому (крім конфіскації стрічки чи предметів, які містять її зображення) загрожує: