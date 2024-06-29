Полномочия Нацполиции могут расширить: о чем идет речь
Недавно комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект закона №10196 насчет законодательного урегулирования вопроса о привлечении лиц к административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты и рекомендовал принять его за основу и в целом.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что он может изменить в Украине.
Основное о проекте закона
Проект закона №10196 о внесении изменений в статьи 221 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях насчет законодательного урегулирования вопроса о привлечении лиц к административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты был зарегистрирован в Верховной Раде 30 октября 2023 года.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.
Проект закона №10196 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
27 июня 2024 года парламентский комитет рассмотрел документ и решил рекомендовать народным избранникам принять его за основу и в целом.
Что может измениться для украинцев
Согласно пояснительной записке, проект закона №10196 был разработан с целью нормативного урегулирования вопроса определения:
- органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)
- уполномоченных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 173-3 КУоАП
Исходя из этого, документ предлагает:
- определить подведомственность рассмотрения административных дел по статье 173-3 КУоАП судьями районных, районных в городе, городских или горрайонных судов
- предоставить право на составление протоколов об административных правонарушениях по этой статье уполномоченным должностным лицам Национальной полиции Украины
Это позволит привлечь к административной ответственности лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные статьей 173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты".
Согласно ей, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения - влекут наложение штрафа от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения).
Согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".
Итак, речь идет о штрафе от 850 до 2550 гривен.
Если такие действия совершены гражданином повторно в течение года после наложения административного взыскания, ему (кроме конфискации ленты или предметов, содержащих ее изображения) грозит:
- или наложение штрафа от 150 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 2550 до 5100 гривен)
- или административный арест сроком до 15 суток
Напомним, ранее в Нацполиции рассказывали, как преступники "переквалифицировались" во время войны.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10196, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины.
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