Полномочия Нацполиции могут расширить: о чем идет речь

Недавно комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект закона №10196 насчет законодательного урегулирования вопроса о привлечении лиц к административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты и рекомендовал принять его за основу и в целом.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что он может изменить в Украине.

Основное о проекте закона

Проект закона №10196 о внесении изменений в статьи 221 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях насчет законодательного урегулирования вопроса о привлечении лиц к административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты был зарегистрирован в Верховной Раде 30 октября 2023 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Проект закона №10196 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

27 июня 2024 года парламентский комитет рассмотрел документ и решил рекомендовать народным избранникам принять его за основу и в целом.

Что может измениться для украинцев

Согласно пояснительной записке, проект закона №10196 был разработан с целью нормативного урегулирования вопроса определения:

органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)

уполномоченных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 173-3 КУоАП

Исходя из этого, документ предлагает:

определить подведомственность рассмотрения административных дел по статье 173-3 КУоАП судьями районных, районных в городе, городских или горрайонных судов

предоставить право на составление протоколов об административных правонарушениях по этой статье уполномоченным должностным лицам Национальной полиции Украины

Это позволит привлечь к административной ответственности лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные статьей 173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты".

Согласно ей, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения - влекут наложение штрафа от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения).

Согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".

Итак, речь идет о штрафе от 850 до 2550 гривен.

Если такие действия совершены гражданином повторно в течение года после наложения административного взыскания, ему (кроме конфискации ленты или предметов, содержащих ее изображения) грозит: