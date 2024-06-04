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В Нацполіції розповіли, як злочинці "перекваліфікувалися" під час війни

Україна, Вівторок 04 червня 2024 16:11
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В Нацполіції розповіли, як злочинці "перекваліфікувалися" під час війни Фото: Андрій Рубель (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Під час війни в Україні злочинці почали займатися псевдоволонтерською діяльністю. Наприклад, завозять з-за кордону авто, дрони або одяг нібито для ЗСУ і продають їх в Інтернеті. Левова частка шахраїв - це арештанти СІЗО та ув'язнені.

Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель в інтерв'ю РБК-Україна.

"Дехто під приводом війни почав займатись псевдоволонтерською діяльністю, а по факту - банальним шахрайством. Кримінал - не виключення. Почали масово приганяти автомобілі з-за кордону, ніби це для ЗСУ. Потім це все на авторинку виставляється і продається", - розповів Рубель.

За його словами, шахраї також завозять дрони Mavic, одяг тощо, ніби на військові потреби. Потім це продається на різних Інтернет-майданчиках.

"Просто займаються шахрайством. Ми документуємо як окремих ділків, так і групи спільно з Департаментом карного розшуку, слідством. Левова частка шахраїв - це арештанти СІЗО, ув'язнені. Вони розміщують оголошення про продаж товарів (ті ж "Мавіки", одяг, амуніція, тепловізори тощо), яких не мають в реальному житті. Гроші отримують їхні посібники на волі та одразу зникають", - додав Рубель.

Псевдоволонтери в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шахраї у Дніпропетровській області прикидались псевдоволонтерами та виманювали у людей гроші. Аферистів відправили до в'язниці.

А в Калуші Івано-Франківської області викрили псевдоволонтера, який коштом зборів на потреби ЗСУ ледь не збагатився на більш ніж мільйон гривень.

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