Повноцінне відновлення морського судноплавства стане важливим кроком до перемоги, - експерт

За словами експертів, світова спільнота обмежила санкціями експорт російської продукції на свої ринки, і українські виробники мають шанс зайняти її місце.

"Але для цього вкрай необхідно відкрити морські порти, адже залізничні коридори не можуть забезпечити повноцінні потоки товарів. І разом з країнами-партнерами, ООН та бізнес-організаціями, питання розблокування портів можна підняти на найвищий рівень обговорення", - йдеться в статті.

У ЦТС також нагадали, що великі портові оператори звернулися до президента України Володимира Зеленського з листом, в якому просили активізувати роботу з деблокади морських шляхів.

Заступник міністр економіки Тарас Качка також розповідав, що піднімав цю тему під час переговорів із міжнародними партнерами. Проте досі вона виникає у публічному просторі радше спорадично, ніж як системне прохання офіційного Києва до цивілізованого світу.

Нагадаємо, раніше українська бізнес-спільнота звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні.

За оцінками президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова, розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту дозволило б Україні збільшити валютні надходження до 20 млрд дол. на рік.