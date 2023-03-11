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Полноценное восстановление морского судоходства станет важным шагом к победе, - эксперт

Фото: полноценное восстановление морского судоходства станет важным шагом к победе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

После введения санкций Россия начала терять свои позиции на мировом рынке. Для Украины это хорошая возможность отвоевать новые позиции и зарабатывать ежегодно более 20 млрд долларов, но для этого необходимо открыть морской экспорт, который заблокирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Центра транспортных стратегий".

По словам экспертов, мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и у украинских производителей есть шанс занять ее место.

"Но для этого крайне необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями вопрос разблокирования портов можно поднять на высокий уровень обсуждения", - говорится в статье.

В ЦТС также напомнили, что крупные портовые операторы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просили активизировать работу по деблокаде морских путей.

Заместитель министра экономики Тарас Качка также рассказывал, что поднимал эту тему во время переговоров с международными партнерами. Однако до сих пор она возникает в публичном пространстве скорее спорадически, чем как системная просьба официального Киева в цивилизованный мир.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество обратилось в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

По оценкам президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова, разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта позволило Украине увеличить валютные поступления до 20 млрд дол. в год.

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