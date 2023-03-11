Полноценное восстановление морского судоходства станет важным шагом к победе, - эксперт

По словам экспертов, мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и у украинских производителей есть шанс занять ее место.

"Но для этого крайне необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями вопрос разблокирования портов можно поднять на высокий уровень обсуждения", - говорится в статье.

В ЦТС также напомнили, что крупные портовые операторы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просили активизировать работу по деблокаде морских путей.

Заместитель министра экономики Тарас Качка также рассказывал, что поднимал эту тему во время переговоров с международными партнерами. Однако до сих пор она возникает в публичном пространстве скорее спорадически, чем как системная просьба официального Киева в цивилизованный мир.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество обратилось в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

По оценкам президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова, разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта позволило Украине увеличить валютные поступления до 20 млрд дол. в год.