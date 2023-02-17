UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повноцінна зброя російської агресії: Кулеба відреагував на скандал навколо "Ашану"

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після відмови "Ашану" вийти з ринку Росії, виявилось, що реальність набагато гірша. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить скандал навколо мережі з французьким колегою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування військових злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: Ашан перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моїм французьким колегою", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з розслідуванням The Insider, з'ясувалось, що російське представництво мережі "Ашан" від початку війни постачає товари російським окупантам під виглядом "гуманітарної допомоги".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація