Полноценное оружие российской агрессии: Кулеба отреагировал на скандал вокруг "Ашана"

После отказа "Ашана" выйти с рынка России, оказалось, что реальность гораздо хуже. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудит скандал вокруг сети с французским коллегой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моим французским коллегой", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно расследованию The Insider выяснилось, что российское представительство сети "Ашан" с начала войны поставляет товары российским оккупантам под видом "гуманитарной помощи".

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