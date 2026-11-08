Повний склад української делегації на переговорах в Абу-Дабі уже визначили, - джерело

Команда президента Володимира Зеленського вже визначила повний склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі.
Про це повідомив поінформований співрозмовник РБК-Україна.
За словами джерела, склад української делегації виглядає наступним чином:
Також вказано, що буде брати участь і аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.
"Президент також визначив, що Гнатов продовжить займатись військовим напрямком у перемовинах. Цього разу його не буде на перемовинах, але по цьому напрямку є Скібіцький, він далі працюватиме з Гнатовим", - розповіло джерело.
Ба більше, за його словами, в Абу-Дабі будуть і різні представники Європи - з ними заплановані окремі переговорні формати.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європа долучиться до переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі - це вже підтвердило МЗС Франції.
Як повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф, сторони планують обговорити повоєнні безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.