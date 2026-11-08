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Повний склад української делегації на переговорах в Абу-Дабі уже визначили, - джерело

17:27 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Капітонова
Фото: Рустем Умєров, глава СЗР України (Getty Images)

Команда президента Володимира Зеленського вже визначила повний склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі.

Про це повідомив поінформований співрозмовник РБК-Україна.

За словами джерела, склад української делегації виглядає наступним чином:

  • очільник СЗР Рустем Умєров (голова делагації),
  • очільник ОПУ Кирило Буданов,
  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
  • перший заступник глави ОПУ Сергій Кислиця,
  • заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Також вказано, що буде брати участь і аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.

"Президент також визначив, що Гнатов продовжить займатись військовим напрямком у перемовинах. Цього разу його не буде на перемовинах, але по цьому напрямку є Скібіцький, він далі працюватиме з Гнатовим", - розповіло джерело.

Ба більше, за його словами, в Абу-Дабі будуть і різні представники Європи - з ними заплановані окремі переговорні формати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європа долучиться до переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі - це вже підтвердило МЗС Франції.

Як повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф, сторони планують обговорити повоєнні безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.

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Рустем УмєровМирні переговориВійна Росії проти України