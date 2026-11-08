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Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определили, - источник

17:27 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Фото: Рустем Умеров, глава СВР (Getty Images)

Команда президента Владимира Зеленского уже определила полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Об этом сообщил информированный собеседник РБК-Украина.

По словам источника, состав украинской делегации выглядит следующим образом:

  • глава СВР Рустем Умеров (глава делагации),
  • глава ОПУ Кирилл Буданов,
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • первый заместитель главы ОПУ Сергей Кислица,
  • заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий.

Также указано, что примет участие и аналитик из команды Службы внешней разведки.

"Президент также определил, что Гнатов продолжит заниматься военным направлением в переговорах. В этот раз его не будет на переговорах, но по этому направлению Скибицкий, он будет дальше работать с Гнатовым", - рассказал источник.

Более того, по его словам, в Абу-Даби будут и разные представители Европы - с ними запланированы отдельные переговорные форматы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европа присоединится к переговорам по миру в Украине в Абу-Даби - это подтвердили в МИД Франции.

Как сообщил спецпредставитель президента США Стив Виткофф, стороны планируют обсудить послевоенные договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру.

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