Повний контроль над Вашингтоном. Республіканці збережуть більшість у Палаті представників, - ЗМІ

Республіканська партія, згідно з прогнозами, збереже більшість у Палаті представників Сполучених Штатів Америки (США). В Каліфорнії все ще триває підрахунок голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Згідно з прогнозом Decision Desk HQ, Республіканська партія новообраного президента США Дональда Трампа отримала більшість у Палаті представників. Це означає, що республіканці матимуть контроль над обома палатами Конгресу.
"Остаточний склад Палати представників залишається невизначеним, оскільки в Каліфорнії ще триває підрахунок бюлетенів", - додає The Hill.
Хоча деякі компанії, що оприлюднюють попередні результати, ще не підтвердили отримання республіканцями необхідних 218 мандатів, саме Decision Desk HQ першими оголосили Трампа 47-м президентом США у ніч виборів.
У США завершилося нещодавно завершились вибори президента, згідно з якими перемогу здобув, як й згадувалось вище, Дональд Трамп. Зокрема нещодавно Республіканська партія за результатами виборів у США отримала більшість у Сенаті.
Як заявив радник чинного голови Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, чинний президент Джо Байден до завершення своєї президентської каденції переконуватиме Трампа та Конгрес продовжувати підтримку України.
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