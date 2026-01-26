Повний колапс енергосистеми: "Київстар" розказав, що буде зі зв'язком

Навіть за найгіршого сценарію енергетичного колапсу мобільний зв’язок в Україні зможе частково працювати. Оператори мають резерви, які дозволяють підтримувати роботу базових станцій під час тривалих відключень світла та сильних морозів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю CEO "Київстару" Олександра Комарова " Економічній правді ".

Яку частину мережі вдасться зберегти

За словами Комарова, у разі повного колапсу енергосистеми компанія здатна постійно підтримувати роботу близько 30% мобільної мережі. Водночас ця спроможність поступово зростає завдяки нарощуванню резервних потужностей.

Як довго працюють базові станції без світла

Основним резервним джерелом живлення для базових станцій залишаються акумуляторні батареї. Залежно від навантаження вони можуть забезпечувати роботу станцій до 10 годин навіть за мінусових температур.

Втім, CEO "Київстару" визнає: морози суттєво впливають на роботу обладнання - ємність батарей знижується, а час їх підзаряджання збільшується. Через це відновлення зв’язку після відключень може тривати довше, а кількість тимчасово непрацюючих базових станцій зростає.

Генератори і пальне: ключовий резерв

Окрім батарей, компанія використовує велику кількість стаціонарних генераторів, які працюють біля базових станцій в автоматичному режимі. Основне завдання оператора - своєчасне технічне обслуговування обладнання та його безперебійну дозаправку пальним.