ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Полный коллапс энергосистемы: "Киевстар" рассказал, что будет со связью

Понедельник 26 января 2026 12:10
UA EN RU
Полный коллапс энергосистемы: "Киевстар" рассказал, что будет со связью Что будет со связью при полном коллапсе энергосистемы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Даже при худшем сценарии энергетического коллапса мобильная связь в Украине сможет частично работать. Операторы имеют резервы, которые позволяют поддерживать работу базовых станций во время длительных отключений света и сильных морозов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO "Киевстара" Александра Комарова "Экономической правде".

Какую часть сети удастся сохранить

По словам Комарова, в случае полного коллапса энергосистемы компания способна постоянно поддерживать работу около 30% мобильной сети. При этом эта способность постепенно растет благодаря наращиванию резервных мощностей.

Как долго работают базовые станции без света

Основным резервным источником питания для базовых станций остаются аккумуляторные батареи. В зависимости от нагрузки они могут обеспечивать работу станций до 10 часов даже при минусовых температурах.

Однако CEO "Киевстара" признает: морозы существенно влияют на работу оборудования - емкость батарей снижается, а время их подзарядки увеличивается. Из-за этого восстановление связи после отключений может длиться дольше, а количество временно неработающих базовых станций растет.

Генераторы и топливо: ключевой резерв

Помимо батарей, компания использует большое количество стационарных генераторов, которые работают возле базовых станций в автоматическом режиме. Основная задача оператора - своевременное техническое обслуживание оборудования и его бесперебойная дозаправка топливом.

Мобильная связь и интернет во время блекаутов и морозов

Ранее мы рассказывали о том, что сейчас все базовые станции мобильных операторов обеспечены резервным питанием на 4-6 часов, 92% оборудованы аккумуляторами с автономной работой до 6-8 часов, а 31% готовы работать на генераторах, что позволяет работать более 72 часов. Такие данные приводят в Минцифре.

Кроме того, операторы оборудуют генераторами еще больше базовых станций - осенью они законтрактовали 15 тысяч генераторов, которые постепенно уже завозят в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Интернет Блэкаут
Новости
Сколько украинцев за границей и какие соцвыплаты им начисляют: ответ Минсоца
Сколько украинцев за границей и какие соцвыплаты им начисляют: ответ Минсоца
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света