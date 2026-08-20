Повний бак - від 3 945 грн. Скільки коштує бензин та дизель 20 серпня та чому на АЗС різні ціни

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Стабільність цін: Наразі немає передумов для значного здорожчання чи здешевлення пального, поставки через західний кордон збалансували ринок.

Наразі немає передумов для значного здорожчання чи здешевлення пального, поставки через західний кордон збалансували ринок. Зовнішні фактори: Подальший рух цін залежатиме від глобальних подій, зокрема ситуації з Іраном та антиросійських санкцій.

Подальший рух цін залежатиме від глобальних подій, зокрема ситуації з Іраном та антиросійських санкцій. Різниця в цінах: Податки для всіх операторів однакові, а різниця у вартості між преміальними заправками та економсегментом пояснюється витратами на сервіс, персонал та ведення бізнесу.

Податки для всіх операторів однакові, а різниця у вартості між преміальними заправками та економсегментом пояснюється витратами на сервіс, персонал та ведення бізнесу. Програми лояльності: Завдяки бонусам реальна переплата на АЗС нівелюється, оскільки частина коштів повертається водіям.

Як пояснював у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, на українському паливному ринку наразі не спостерігається факторів для різких цінових коливань. Ситуація стабільна завдяки нормальним постачанням через західний кордон.

За його словами, ринок перебуватиме у стані стабільності, доки не з'являться нові значущі події у світі - зокрема, ситуація навколо Ірану чи можливі нові санкції проти Росії. Окремі мережі можуть незначно коригувати маркетинг, проте загалом ситуація суттєво не зміниться.

Фото: ціни на АЗС 20 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Актуальні ціни на АЗС 20 серпня

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,40 грн

Бензин NANO 95: 86,40 грн

Бензин А-95: 83,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів)

Для оцінки витрат розглянемо вартість заправки стандартного 50-літрового бака найпопулярнішим пальним (бензином А-95 Євро/стандарт та дизелем) на різних мережах АЗС:

OKKO

Бензин А-95 Євро (82,90 грн/л): 4 145 грн

ДТ Євро (93,90 грн/л): 4 695 грн

WOG

Бензин 95 Євро (82,90 грн/л): 4 145 грн

ДТ Євро-5 (93,90 грн/л): 4 695 грн

SOCAR

Бензин А-95 (83,40 грн/л): 4 170 грн

ДТ NANO (95,90 грн/л): 4 795 грн

"Укрнафта"

Бензин А-95 (78,90 грн/л): 3 945 грн

ДТ (89,90 грн/л): 4 495 грн

Чому відрізняються ціни на заправках

Коментуючи для РБК-Україна різницю у вартості пального між бюджетними та преміальними мережами, Льоушкін наголосив, що податкове навантаження для всіх операторів однакове, адже ринок працює в єдиному економічному просторі.

"Податки однакові для всіх. Ми живемо в єдиному економічному просторі", - зазначив експерт.

За його словами, вища ціна на преміальних АЗС пояснюється такими чинниками: