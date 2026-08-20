Повний бак - від 3 945 грн. Скільки коштує бензин та дизель 20 серпня та чому на АЗС різні ціни

Станом на 20 серпня ціни на пальне в Україні залишаються стабільними завдяки збалансованим постачанням через західний кордон. Заправити стандартний 50-літровий бак бензином А-95 на українських АЗС коштує від 3 945 до 4 170 грн.
Які ціни тримають на стелах популярні АЗС і чому вони різняться у мереж - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як пояснював у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, на українському паливному ринку наразі не спостерігається факторів для різких цінових коливань. Ситуація стабільна завдяки нормальним постачанням через західний кордон.
За його словами, ринок перебуватиме у стані стабільності, доки не з'являться нові значущі події у світі - зокрема, ситуація навколо Ірану чи можливі нові санкції проти Росії. Окремі мережі можуть незначно коригувати маркетинг, проте загалом ситуація суттєво не зміниться.
Фото: ціни на АЗС 20 серпня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Для оцінки витрат розглянемо вартість заправки стандартного 50-літрового бака найпопулярнішим пальним (бензином А-95 Євро/стандарт та дизелем) на різних мережах АЗС:
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Коментуючи для РБК-Україна різницю у вартості пального між бюджетними та преміальними мережами, Льоушкін наголосив, що податкове навантаження для всіх операторів однакове, адже ринок працює в єдиному економічному просторі.
"Податки однакові для всіх. Ми живемо в єдиному економічному просторі", - зазначив експерт.
За його словами, вища ціна на преміальних АЗС пояснюється такими чинниками: