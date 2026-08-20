Полный бак - от 3 945 грн. Сколько стоит бензин и дизель 20 августа и почему на АЗС разные цены

По состоянию на 20 августа цены на топливо в Украине остаются стабильными благодаря сбалансированным поставкам через западную границу. Заправить стандартный 50-литровый бак бензином А-95 на украинских АЗС стоит от 3945 до 4170 грн.
Какие цены держат на стелах популярные АЗС и почему они различаются у сетей - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Как объяснял в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, на украинском топливном рынке пока не наблюдается факторов для резких ценовых колебаний. Ситуация стабильна благодаря нормальным поставкам через западную границу.
По его словам, рынок будет находиться в состоянии стабильности, пока не появятся новые значимые события в мире - в частности, ситуация вокруг Ирана или новые санкции против России. Отдельные сети могут незначительно корректировать маркетинг, однако в целом ситуация не изменится.
Фото: цены на АЗС 20 августа (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Для оценки затрат рассмотрим стоимость заправки стандартного 50-литрового бака самым популярным топливом (бензином А-95 Евро/стандарт и дизелем) на разных сетях АЗС:
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Комментируя для РБК-Украина разницу в стоимости топлива между бюджетными и премиальными сетями, Леушкин подчеркнул, что налоговая нагрузка для всех операторов одинакова, ведь рынок работает в едином экономическом пространстве.
"Налоги одинаковы для всех. Мы живем в едином экономическом пространстве", - отметил эксперт.
По его словам, более высокая цена на премиальных АЗС объясняется следующими факторами: