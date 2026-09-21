Повний бак майже за 5 тисяч гривень: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 21 вересня
Ціни на пальне в провідних мережах АЗС тримаються на стабільно високих рівнях, проте психологічну позначку у 100 гривень за літр поки що не перетинають. Станом на понеділок, 21 вересня, вартість популярного бензину А-95 коливається в межах 87,90–93,90 грн/л, тоді як преміальні марки та дизель зупинилися за крок від тризначних цифр - на рівні 99,90 грн/л.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що змінилося:
Ціни на преміальних мережах (OKKO, WOG, SOCAR): Вартість брендового пального (сотої марки та преміальних дизпалив) продовжує триматися на межі - 99,90 грн/л. Бензин А-95 у середньому коштує 92,90–93,90 грн/л, а автогаз зафіксувався на позначці 45,50 грн/л.
Зміни на "Укрнафті": У цій мережі пальне залишається більш доступним (А-95 коштує 87,90 грн/л, газ - 42,90 грн/л), проте зафіксовано подорожчання бензину 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 90,90 грн/л.
Вартість повного бака
Розрахунок вартості заправки повного бака (в орієнтовному розрахунку на 50 літрів популярного бензину А-95) на різних АЗС станом на 21 вересня:
- "Укрнафта" (А-95 по 87,90 грн/л) - 4 395 грн
- OKKO / WOG (А-95 Євро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн
- SOCAR (А-95 по 93,90 грн/л) - 4 695 грн
Якщо ж повністю заправлятися преміальним пальним або дизелем найвищої цінової категорії (по 99,90 грн/л), то 50 літрів обійдуться у 4 995 грн.
Фото: ціни на АЗС 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 21 вересня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,9 грн
- Бензин NANO 95: 96,90 грн
- Бензин А-95: 93,90 грн
- ДП NANO Extro: 99,90 грн
- ДП NANO: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн (+3 грн)
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн