Повний бак майже за 5 тисяч гривень: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 21 вересня

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Ціни на пальне в провідних мережах АЗС тримаються на стабільно високих рівнях, проте психологічну позначку у 100 гривень за літр поки що не перетинають. Станом на понеділок, 21 вересня, вартість популярного бензину А-95 коливається в межах 87,90–93,90 грн/л, тоді як преміальні марки та дизель зупинилися за крок від тризначних цифр - на рівні 99,90 грн/л.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.