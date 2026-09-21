Полный бак почти за 5 тысяч гривен: сколько стоит бензин и дизель на АЗС 21 сентября

Цены на топливо в ведущих сетях АЗС держатся на стабильно высоких уровнях, однако психологическую отметку в 100 гривен за литр пока не пересекают. По состоянию на понедельник, 21 сентября, стоимость популярного бензина А-95 колеблется в пределах 87,90-93,90 грн/л, тогда как премиальные марки и дизель остановились в шаге от трехзначных цифр - на уровне 99,90 грн/л.

Сколько стоит горючее на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось:

Цены на премиальных сетях (OKKO, WOG, SOCAR): Стоимость брендового топлива (сотой марки и премиальных дизтоплив) продолжает держаться на грани - 99,90 грн/л. Бензин А-95 в среднем стоит 92,90-93,90 грн/л, а автогаз зафиксировался на отметке 45,50 грн/л.

Изменения на "Укрнафте": В этой сети топливо остается более доступным (А-95 стоит 87,90 грн/л, газ - 42,90 грн/л), однако зафиксировано подорожание бензина 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 90,90 грн/л.

Стоимость полного бака

Расчет стоимости заправки полного бака (в ориентировочном расчете на 50 литров популярного бензина А-95) на разных АЗС по состоянию на 21 сентября:

"Укрнафта" (А-95 по 87,90 грн/л) - 4 395 грн

OKKO/WOG (А-95 Евро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн

SOCAR (А-95 по 93,90 грн/л) - 4 695 грн

Если же полностью заправляться премиальным топливом или дизелем самой высокой ценовой категории (по 99,90 грн/л), то 50 литров обойдутся в 4995 грн.

Фото: цены на АЗС 21 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 21 сентября, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 96,90 грн

Бензин А-95: 93,90 грн

ДТ NANO Extro: 99,90 грн

ДТ NANO: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"