Повністю затоплено два села. В Херсонській ОВА назвали наслідки підриву ГЕС

Прокудін повідомив, що станом на 19:30, на правому березі Херсонської області, від ворожого підриву Каховської ГЕС, було затоплено 1335 будинків.

На лівому березі повністю затоплені Корсунка та Дніпряни, частково - Піщане, Стара Збур'ївка, Козачі Лагері, Кардашинка, Кринки, Гола Пристань та Олешки.

Він також зазначив, що наразі в області триваєж евакуація. Працюють всі екстренні служби.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Зранку в області триває евакуація мирних жителів.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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