Полностью затоплены два села. В Херсонской ОВА назвали последствия подрыва ГЭС

Прокудин сообщил, что по состоянию на 19:30, на правом берегу Херсонской области, от вражеского подрыва Каховской ГЭС, было затоплено 1335 домов.

На левом берегу полностью затоплены Корсунка и Днепряне, частично - Песчаное, Старая Збурьевка, Казачьи Лагери, Кардашинка, Крынки, Голая Пристань и Олешки.

Он также отметил, что сейчас в области продолжается эвакуация. Работают все экстренные службы.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС. С утра в области идет эвакуация мирных жителей.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.

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